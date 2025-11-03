Рейтинг@Mail.ru
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 03.11.2025
23:09 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/zamletryasenie-2052687543.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у юго-восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах подземные толчки ощущались силой до 4 баллов, сообщает... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T23:09:00+03:00
2025-11-03T23:09:00+03:00
происшествия
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20251103/zemletryasenie--2052649000.html
https://ria.ru/20251103/chili-2052672836.html
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у юго-восточного побережья Камчатки, в населенных пунктах подземные толчки ощущались силой до 4 баллов, сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
"Время UTC: 3 ноября 2025 года 19.38.50 (22.38 мск - ред.)... Магнитуда (Ml): 6,2", - сообщается в Telegram-канале службы.
По данным геофизиков, подземные толчки зафиксированы в акватории Тихого океана на координатах 51.6698 северной широты, 158.3512 восточной долготы, в 156 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 66,5 километра.
По инструментальным данным службы, в краевой столице землетрясение ощущалось силой до 4 баллов. Угрозы цунами не объявлялась.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8, которое в населенных пунктах полуострова ощущалось силой до 7 баллов. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Наиболее мощные произошли 13 сентября (магнитуда в эпицентре 6,3, инструментальная интенсивность в населенных пунктах – 6 баллов) и 19 сентября (магнитуда 7,8, инструментальная интенсивность 7 баллов). Ученые характеризуют текущую сейсмичность как экстремально высокую. Решением главы региона в крае введен режим ЧС природного характера.
ПроисшествияКамчаткаТихий океанПетропавловск-Камчатский
 
 
