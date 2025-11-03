Рейтинг@Mail.ru
09:34 03.11.2025 (обновлено: 11:34 03.11.2025)
Володин рассказал о законах, принятых Госдумой для борьбы с мошенничеством
Володин рассказал о законах, принятых Госдумой для борьбы с мошенничеством
Ольга Фомченкова
россия, вячеслав володин, госдума рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Володин рассказал о законах, принятых Госдумой для борьбы с мошенничеством

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Всего в 2025 году принято 10 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством, и уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста киберпреступлений, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Всего в 2025 году принято 10 федеральных законов в этой части. Уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста киберпреступлений. Впервые за несколько лет сократилось общее число зарегистрированных фактов мошенничества. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры и МВД", - написал Володин в своем канале в Max.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:64820
11 февраля, 13:50
Председатель Госдумы рассказал, что вступила в силу норма федерального закона, которая позволяет блокировать сим-карты в случае превышения установленного лимита: гражданину России можно регистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, мигранту — не более 10.
"Ранее обсуждали с вами эту тему. Большинство высказалось за уменьшение количества сим-карт в одни руки. В ходе анализа правоприменения закона вернёмся к рассмотрению данного вопроса", - добавил Володин.
Он также привел информацию Роскомнадзора, согласно которой в октябре было зафиксировано превышение порога по числу сим-карт: у 89 тысяч российских абонентов, на которых оформлено почти 6,5 миллионов телефонных номеров, у 37 тысяч мигрантов с 757 тысячами сим-карт.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
С 1 ноября операторы мобильной связи, по словам председателя Госдумы, не имеют права предоставлять им услуги по абонентским номерам.
"Проверить количество оформленных сим-карт можно на Госуслугах в специальном разделе. Там же есть возможность заблокировать ненужные или незнакомые номера, установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Сервисом за 2 месяца воспользовались около 200 тысяч человек. Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством", - отметил он.
Володин подчеркнул, что предварительные результаты реализации норм законов показывают, что созданная система позволяет уберечь россиян от действий кибермошенников и финансовых потерь.
Мужчина сидит за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Каждый второй россиянин не знает, что такое дипфейк, показало исследование
5 октября, 09:30
 
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
 
 
