https://ria.ru/20251103/zakony-2052592700.html
Володин рассказал о законах, принятых Госдумой для борьбы с мошенничеством
Володин рассказал о законах, принятых Госдумой для борьбы с мошенничеством - РИА Новости, 03.11.2025
Володин рассказал о законах, принятых Госдумой для борьбы с мошенничеством
Всего в 2025 году принято 10 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством, и уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T09:34:00+03:00
2025-11-03T09:34:00+03:00
2025-11-03T11:34:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:48:1072:651_1920x0_80_0_0_43f408a6641b3aeb5a93b3519daeb67c.jpg
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
https://ria.ru/20251005/dipfeyk-2046468261.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Володин рассказал о законах, принятых Госдумой для борьбы с мошенничеством
Володин: в 2025 году приняли 10 законов, направленных на борьбу с мошенничеством
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Всего в 2025 году принято 10 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством, и уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста киберпреступлений, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Всего в 2025 году принято 10 федеральных законов в этой части. Уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста киберпреступлений. Впервые за несколько лет сократилось общее число зарегистрированных фактов мошенничества. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры
и МВД", - написал Володин
в своем канале в Max
.
Председатель Госдумы
рассказал, что вступила в силу норма федерального закона, которая позволяет блокировать сим-карты в случае превышения установленного лимита: гражданину России
можно регистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, мигранту — не более 10.
"Ранее обсуждали с вами эту тему. Большинство высказалось за уменьшение количества сим-карт в одни руки. В ходе анализа правоприменения закона вернёмся к рассмотрению данного вопроса", - добавил Володин.
Он также привел информацию Роскомнадзора
, согласно которой в октябре было зафиксировано превышение порога по числу сим-карт: у 89 тысяч российских абонентов, на которых оформлено почти 6,5 миллионов телефонных номеров, у 37 тысяч мигрантов с 757 тысячами сим-карт.
С 1 ноября операторы мобильной связи, по словам председателя Госдумы, не имеют права предоставлять им услуги по абонентским номерам.
"Проверить количество оформленных сим-карт можно на Госуслугах в специальном разделе. Там же есть возможность заблокировать ненужные или незнакомые номера, установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Сервисом за 2 месяца воспользовались около 200 тысяч человек. Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством", - отметил он.
Володин подчеркнул, что предварительные результаты реализации норм законов показывают, что созданная система позволяет уберечь россиян от действий кибермошенников и финансовых потерь.