В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после гибели четырёх человек в ДТП на федеральной автодороге "Амур" в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.

Прокуратура Забайкалья ранее сообщала, что организована проверка по факту ДТП, надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правил охраны труда в организации, которой принадлежит погрузчик.