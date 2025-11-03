Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП
09:12 03.11.2025 (обновлено: 13:12 03.11.2025)
В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП
В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП - РИА Новости, 03.11.2025
В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после гибели четырёх человек в ДТП на федеральной автодороге "Амур" в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости, 03.11.2025
происшествия
забайкальский край
чита
хабаровск
забайкальский край
чита
хабаровск
происшествия, забайкальский край, чита, хабаровск
Происшествия, Забайкальский край, Чита, Хабаровск

В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП

ДТП на федеральной автодороге "Амур" в Забайкальском крае
ДТП на федеральной автодороге Амур в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Госавтоинспекция Забайкалья/Telegram
ДТП на федеральной автодороге "Амур" в Забайкальском крае
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после гибели четырёх человек в ДТП на федеральной автодороге "Амур" в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.
В понедельник Госавтоинспекция Забайкалья сообщила, что в 23.20 воскресенья (17.20 мск) на 347-м километре федеральной автодороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск машина Nissan Expert из-за несоблюдения дистанции врезалась в фронтальный погрузчик SHANTUI. Водитель и трое пассажиров погибли.
"Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ)", - сообщил Синельников.
Прокуратура Забайкалья ранее сообщала, что организована проверка по факту ДТП, надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правил охраны труда в организации, которой принадлежит погрузчик.
ПроисшествияЗабайкальский крайЧитаХабаровск
 
 
