В Забайкалье возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в ДТП
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после гибели четырёх человек в ДТП на федеральной автодороге "Амур" в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости, 03.11.2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили после гибели четырёх человек в ДТП на федеральной автодороге "Амур" в Забайкальском крае, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Евгений Синельников.
В понедельник Госавтоинспекция Забайкалья сообщила, что в 23.20 воскресенья (17.20 мск) на 347-м километре федеральной автодороги Р-297 "Амур" Чита
- Хабаровск
машина Nissan Expert из-за несоблюдения дистанции врезалась в фронтальный погрузчик SHANTUI. Водитель и трое пассажиров погибли.
"Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ
)", - сообщил Синельников.
Прокуратура Забайкалья ранее сообщала, что организована проверка по факту ДТП, надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, а также правил охраны труда в организации, которой принадлежит погрузчик.