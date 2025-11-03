Президент Финляндии выступил с предложением в отношении Путина

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября, пишет Yle.



"Стубб на открытии Национальных курсов по обороне предложил провести новые переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на ноябрьском саммите G20 в Йоханнесбурге", — говорится в публикации.

При этом Стубб уделил особое внимание вопросу ядерного оружия, заявив, что Североатлантический альянс обеспечивает ядерную защиту Финляндии.

Президенты России и США договорились о возможности встретиться в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Спустя неделю Трамп объявил, что встречи не будет, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. При этом он добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на разрешение украинского кризиса.

Путин, со своей стороны, предположил, что Трамп имел в виду перенос саммита, который сам же предложил организовать. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.