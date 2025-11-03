https://ria.ru/20251103/yle-2052639935.html
Президент Финляндии выступил с предложением в отношении Путина
Президент Финляндии выступил с предложением в отношении Путина - РИА Новости, 03.11.2025
Президент Финляндии выступил с предложением в отношении Путина
Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября, пишет Yle.
2025-11-03
2025-11-03T15:08:00+03:00
2025-11-03T23:30:00+03:00
Глава Финляндии Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа в ноябре на G20
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября, пишет Yle.
"Стубб на открытии Национальных курсов по обороне предложил провести новые переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на ноябрьском саммите G20 в Йоханнесбурге", — говорится в публикации.
При этом Стубб уделил особое внимание вопросу ядерного оружия, заявив, что Североатлантический альянс обеспечивает ядерную защиту Финляндии.
Президенты России и США договорились о возможности встретиться в Будапеште
во время телефонного разговора 16 октября. Спустя неделю Трамп объявил, что встречи не будет, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. При этом он добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на разрешение украинского кризиса.
Путин, со своей стороны, предположил, что Трамп имел в виду перенос саммита, который сам же предложил организовать. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Он подчеркнул, что у России и США есть много направлений для сотрудничества, если перейти от давления к серьезному диалогу на перспективу.