Вулин раскритиковал решения европейских судов по "Северным потокам"

БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Председатель наблюдательного совета госкомпании "Србиягаз", бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости назвал политическими решения европейских судов по "Северным потокам".
Суд итальянской Болоньи в конце октября принял решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Польский суд в Варшаве ранее заблокировал запрос Германии об экстрадиции и освободил другого фигуранта дела - Владимира Журавлева.
"Такие у них там расследования, они нас еще учат верховенству закона. Представьте, если бы мы так поступили в деле об обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде (произошедшего 1 ноября 2024 года – ред.). Если бы задержали подозреваемого и отпустили его в тот же день, что бы было… Ясно, что происходящее не связано с юриспруденцией, только с политикой", - сказал Вулин.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал бывший тогда президентом США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".