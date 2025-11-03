Рейтинг@Mail.ru
ВСУ с помощью дронов убили мирных жителей села Петропавловка под Купянском - РИА Новости, 04.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:47 03.11.2025 (обновлено: 00:13 04.11.2025)
ВСУ с помощью дронов убили мирных жителей села Петропавловка под Купянском
Украинские боевики с помощью дронов убили мирных жителей села Петропавловка под Купянском в Харьковской области, которые пытались эвакуироваться и выйти к
2025
Под Купянском ВСУ с помощью дронов убили жителей, пытавшихся эвакуироваться
Украинские военнослужащие с помощью дронов убили мирных жителей села Петропавловка под Купянском, которые пытались эвакуироваться и выйти к российским бойцам.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинские боевики с помощью дронов убили мирных жителей села Петропавловка под Купянском в Харьковской области, которые пытались эвакуироваться и выйти к российским бойцам.
Видео оказалось в распоряжении РИА Новости.
Мирошник объяснил, почему ВСУ совершают военные преступления
30 сентября, 07:01
На снятых с дрона кадрах видно, как украинский беспилотник кружит возле мужчины, идущего с пожитками по грунтовой дороге и размахивающего белым флагом. Затем БПЛА влетает прямо в него, происходит взрыв. Дальше на видео запечатлен человек, лежащий на дороге.
Второй мирный житель обходит погибшего, но затем его постигает такая же участь.
Двадцать шестого октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка "Запад" овладела переправой через реку Оскол и взяла в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военнослужащих. Их попытки вырваться из окружения пресекаются, российская сторона призывает ВСУ сдаваться.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Расположен на реке Оскол, которая разделяет город на две части. Сама река служит естественным рубежом обороны и природной преградой, по которой проходит линия фронта. Освобождение города даст возможность форсировать Оскол и продвинуться в Харьковской области дальше на запад.

