ВСУ ударили по подстанции в Курской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 03.11.2025
ВСУ ударили по подстанции в Курской области
ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались свыше 16 тысяч потребителей, сообщил губернатор
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия, рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн: ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались свыше 16 тысяч потребителей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"В городе Рыльске в результате удара врага по подстанции произошло аварийное отключение электроснабжения. Под отключение света попало свыше 16 тысяч потребителей в Рыльском, а также Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от рыльской подстанции. Энергетики в самое ближайшее время начнут устранять последствия атаки", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что ситуацию "держит на контроле".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
