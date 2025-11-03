https://ria.ru/20251103/vsu-2052686775.html
ВСУ ударили по подстанции в Курской области
ВСУ ударили по подстанции в Курской области - РИА Новости, 03.11.2025
ВСУ ударили по подстанции в Курской области
ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались свыше 16 тысяч потребителей, сообщил губернатор РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T23:00:00+03:00
2025-11-03T23:00:00+03:00
2025-11-03T23:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049699958_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_244799f54dbf3a67d133436497cfc462.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыльск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049699958_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f2644bf13152df03ca78dd201492f6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рыльск, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по подстанции в Курской области
Хинштейн: ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске