ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 03.11.2025 (обновлено: 19:48 03.11.2025)
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области
После атаки украинских дронов на Белгородскую область пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
происшествия
шебекино
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
белгород
происшествия, шебекино, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

Пять белгородских муниципалитетов подверглись атакам дронов ВСУ, ранены 2 жителя

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области. 3 ноября 2025
Последствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области. 3 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области. 3 ноября 2025
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. После атаки украинских дронов на Белгородскую область пострадали два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пять муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя. На участке автодороги Волоконовка — Шебекино в результате атаки дрона на движущийся легковой автомобиль ранен водитель. В Волоконовской ЦРБ мужчине с баротравмой, осколочными ранениями туловища и руки оказали всю необходимую помощь", — написал он в Telegram-канале.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области. 3 ноября 2025
Последствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области. 3 ноября 2025
Последствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области. 3 ноября 2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области. 3 ноября 2025
Последствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области. 3 ноября 2025
Последствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области. 3 ноября 2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области. 3 ноября 2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки дронов ВСУ в Белгородской области. 3 ноября 2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Еще один человек пострадал в Шебекино после атаки БПЛА на грузовик. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Удару также подверглись два предприятия: повреждения получили кровля, остекление и оборудование, в складском и административном помещениях вспыхнул пожар. Еще один дрон взорвался возле частного дома.
Из-за атак ВСУ также пострадало множество других гражданских объектов:
  • в селе Мешковое — легковой автомобиль;
  • в села Березовка Борисовского района — припаркованный автомобиль и остекление социального объекта;
  • в селе Грузское выбило окна частного дома, осколками посекло машину;
  • в Валуйском округе в селе Казинка при детонации FPV-дрона выбило окна двух домов, повреждения получили емкость и остекление административно-бытового помещения на территории сельхозпредприятия;
  • в хуторе Кургашки — грузовик, кровля и ворота ангара;
  • в Грайворонском округе в селе Дорогощь загорелся гараж на территории предприятия;
  • в Белгородском районе в поселке Октябрьский — крыша частного дома.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
