ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

Еще один человек пострадал в Шебекино после атаки БПЛА на грузовик. Он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Удару также подверглись два предприятия: повреждения получили кровля, остекление и оборудование, в складском и административном помещениях вспыхнул пожар. Еще один дрон взорвался возле частного дома.