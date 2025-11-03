ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне работы группировки "Запад"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 230 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны указали, что за сутки только в районе Купянска Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Новатор", пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей.