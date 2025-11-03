Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне работы группировки "Запад"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 03.11.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне работы группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне работы группировки "Запад" - РИА Новости, 03.11.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне работы группировки "Запад"
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 230 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
харьковская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне работы группировки "Запад"

МО РФ: ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне работы группировки "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 230 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии Украины в районах Новоплатоновки, Новосергеевки, Шийковки, Петропавловки, Куриловки в Харьковской области, Татьяновки и Ямполя в ДНР.
В Минобороны указали, что за сутки только в районе Купянска Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Новатор", пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ВС России сорвали две попытки ВСУ прорвать окружение в Харьковской области
Специальная военная операция на Украине
Харьковская область
Украина
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала