ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне работы группировки "Запад"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 230 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и 155 мм гаубица М198 производства США. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии Украины в районах Новоплатоновки, Новосергеевки, Шийковки, Петропавловки, Куриловки в Харьковской области, Татьяновки и Ямполя в ДНР.
В Минобороны указали, что за сутки только в районе Купянска Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Новатор", пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей.