ВСУ потеряли более 240 военных в зоне работы "Севера" за сутки
03.11.2025
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне работы "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 240 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
