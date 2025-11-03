Житель Торского рассказал, как хоронил убитого ВСУ сына

ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Житель Торского (ДНР) Сергей Трофименко рассказал РИА Новости, что ему пришлось хоронить убитого боевиками ВСУ сына во дворе дома из-за непрерывных обстрелов со стороны украинской армии.

Он добавил, что из-за атак дронов ВСУ он не мог забрать тело своего сына почти целый день. Лишь вечером житель Торского вместе со своим соседом забрали тела для дальнейшего захоронения.