Рейтинг@Mail.ru
Житель Торского рассказал, как хоронил убитого ВСУ сына - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/vsu-2052575005.html
Житель Торского рассказал, как хоронил убитого ВСУ сына
Житель Торского рассказал, как хоронил убитого ВСУ сына - РИА Новости, 03.11.2025
Житель Торского рассказал, как хоронил убитого ВСУ сына
Житель Торского (ДНР) Сергей Трофименко рассказал РИА Новости, что ему пришлось хоронить убитого боевиками ВСУ сына во дворе дома из-за непрерывных обстрелов со РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:48:00+03:00
2025-11-03T04:48:00+03:00
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598680_0:81:3126:1839_1920x0_80_0_0_cd0200841c261abd51e1d177fabf1f57.jpg
https://ria.ru/20251102/vsu-2052543310.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045598680_304:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_0ae7389fdedc4440aa397c3577a0bcd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Житель Торского рассказал, как хоронил убитого ВСУ сына

Жителю Торского пришлось хоронить убитого ВСУ сына во дворе из-за обстрелов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 3 ноя – РИА Новости. Житель Торского (ДНР) Сергей Трофименко рассказал РИА Новости, что ему пришлось хоронить убитого боевиками ВСУ сына во дворе дома из-за непрерывных обстрелов со стороны украинской армии.
"В 2025 году сына ВСУ убили. На мотоблоке они ехали домой вместе одноклассником, с другом и дрон влетел", - сказал Трофименко.
Передача тел солдат ВСУ Украине - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Преступная группировка". Журналист раскрыл ложь Украины о положении ВСУ
Вчера, 20:35
Он добавил, что из-за атак дронов ВСУ он не мог забрать тело своего сына почти целый день. Лишь вечером житель Торского вместе со своим соседом забрали тела для дальнейшего захоронения.
"Под обстрелом помогли мне, яму выкопали, на огороде и похоронили", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала