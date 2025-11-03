https://ria.ru/20251103/vsu-2052564504.html
Беженец рассказал, как украинские военные занимали дома в Новопавловке
Украинские военные занимали жилые дома села Новопавловка в ДНР для своих нужд, рассказал РИА Новости беженец из Новопавловки Роман Бойко. РИА Новости, 03.11.2025
