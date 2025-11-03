Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал, как украинские военные занимали дома в Новопавловке - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:34 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/vsu-2052564504.html
Беженец рассказал, как украинские военные занимали дома в Новопавловке
Беженец рассказал, как украинские военные занимали дома в Новопавловке - РИА Новости, 03.11.2025
Беженец рассказал, как украинские военные занимали дома в Новопавловке
Украинские военные занимали жилые дома села Новопавловка в ДНР для своих нужд, рассказал РИА Новости беженец из Новопавловки Роман Бойко. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T02:34:00+03:00
2025-11-03T02:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155312/41/1553124149_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf80c11922e39f8228478b70cec3b35b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155312/41/1553124149_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_67b8e2a45b21e1d20f7babf16e8b7dbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец рассказал, как украинские военные занимали дома в Новопавловке

ВСУ занимали жилые дома в селе Новопавловка в ДНР для своих нужд

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Украинские военные занимали жилые дома села Новопавловка в ДНР для своих нужд, рассказал РИА Новости беженец из Новопавловки Роман Бойко.
"У тещи жили (ВСУ - ред.). Они не спрашивали. Жена вышла, они взяли, даже спрашивать не стали. Соседей дом занимали рядом. Там стояла машина, как пикап, и на ней пулемет", — сказал Бойко.
Минобороны России сообщило об освобождении силами группировки войск "Центр" населенного пункта Новопавловка в ДНР 15 октября.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала