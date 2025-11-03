Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали две попытки ВСУ прорвать окружение в Харьковской области - РИА Новости, 03.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 03.11.2025
ВС России сорвали две попытки ВСУ прорвать окружение в Харьковской области
ВС России сорвали две попытки ВСУ прорвать окружение в Харьковской области
Российская группировка "Запад" сорвала две попытки окруженной в Купянске группировки ВСУ прорваться в районах Нечволодовки и Благодатовки, сообщили в Минобороны РИА Новости, 03.11.2025
ВС России сорвали две попытки ВСУ прорвать окружение в Харьковской области

ВС России сорвали 2 попытки ВСУ прорвать кольцо окружения в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Запад" сорвала две попытки окруженной в Купянске группировки ВСУ прорваться в районах Нечволодовки и Благодатовки, сообщили в Минобороны РФ.
"Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что при этом уничтожены до 20 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа.
Кроме того, посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы сбили 16 беспилотных летательных аппаратов R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям.
