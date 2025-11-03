ВС России сорвали две попытки ВСУ прорвать окружение в Харьковской области

"Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что при этом уничтожены до 20 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа.