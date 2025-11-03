https://ria.ru/20251103/vsu--2052616673.html
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки
"Южная" группировка войск за сутки в ходе СВО уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.11.2025
