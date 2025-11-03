Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 03.11.2025
ВСУ потеряли до 200 военных в зоне действий "Юга" за сутки
"Южная" группировка войск за сутки в ходе СВО уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ.
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. "Южная" группировка войск за сутки в ходе СВО уничтожила до 200 военнослужащих ВСУ и танк, сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада материальных средств и склад горючего", - говорится в сообщении.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Славянск, Никифоровка, Васюковка и Константиновка Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.
