ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 255 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской области, РИА Новости, 03.11.2025
