ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 03.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 03.11.2025
ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 255 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской области, РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
москва
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
2025
Специальная военная операция на Украине, Москва, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли более 255 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА НОВОСТИ. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили свыше 255 военнослужащих ВСУ, боевую бронированную машину в Днепропетровской и Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орестополь, Даниловка, Радостное Днепропетровской области, Успеновка и Гуляйполе Запорожской области", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада материальных средств.
