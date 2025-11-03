"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о Вооруженных силах России

Также Путин сообщил о проведении испытаний подводного беспилотного аппарата "Посейдон". О разработке "Посейдона" президент впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.