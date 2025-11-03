"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о Вооруженных силах России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Нет ни одной области вооружений, в которой лидировали бы западные страны, но уже есть сразу несколько областей, где Россия существенно превосходит все государства — участницы НАТО, заявил в эфире YouTube-канала бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Назовите хоть одну область в системах вооружений, где Запад может сказать: "О, мы лучше русских!" Нет ни одной такой. Зато есть несколько областей, в которых Россия может сказать, что она значительно опережает Запад", — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. При этом начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства, что крылатая ракета "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, отметив, что на испытаниях ракета провела в полете 15 часов, преодолев 14 тысяч километров.
Также Путин сообщил о проведении испытаний подводного беспилотного аппарата "Посейдон". О разработке "Посейдона" президент впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.