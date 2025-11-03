Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке потушили пожар в автомагазине - РИА Новости, 03.11.2025
11:30 03.11.2025
Во Владивостоке потушили пожар в автомагазине
Во Владивостоке потушили пожар в автомагазине
Пожар в автомагазине во Владивостоке потушили на площади 200 квадратных метров, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T11:30:00+03:00
2025-11-03T11:30:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
владивосток
россия
приморский край
Во Владивостоке потушили пожар в автомагазине

Во Владивостоке потушили пожар в магазине автозапчастей на площади 200 квадратов

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Пожар в автомагазине во Владивостоке потушили на площади 200 квадратных метров, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
В понедельник ведомство сообщило, что двухэтажный магазин автозапчастей загорелся на улице Днепровской во Владивостоке, на момент прибытия пожарных второй этаж здания горел изнутри. Открытое горение потушили на площади около 200 "квадратов". Погибших и пострадавших нет.
"В 17.09 (10.09 мск) пожар полностью ликвидирован. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы шесть единиц техники и 22 человека личного состава.
