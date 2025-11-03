https://ria.ru/20251103/vladivostok-2052594581.html
Во Владивостоке загорелся автомагазин
Во Владивостоке загорелся автомагазин - РИА Новости, 03.11.2025
Во Владивостоке загорелся автомагазин
Двухэтажный автомагазин загорелся во Владивостоке, открытое горение ликвидировано на площади 200 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает в... РИА Новости, 03.11.2025
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
россия
Во Владивостоке тушат пожар в магазине автозапчастей на площади 200 квадратов