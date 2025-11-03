Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке загорелся автомагазин
09:49 03.11.2025 (обновлено: 09:52 03.11.2025)
Во Владивостоке загорелся автомагазин
Во Владивостоке загорелся автомагазин
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
россия
2025
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МЧС Приморского края/TelegramПожарные МЧС России ликвидируют возгорание автомагазина во Владивостоке
© МЧС Приморского края/Telegram
Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание автомагазина во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя - РИА Новости. Двухэтажный автомагазин загорелся во Владивостоке, открытое горение ликвидировано на площади 200 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает в своём Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, двухэтажный магазин автозапчастей загорелся на улице Днепровской во Владивостоке, на момент прибытия пожарных второй этаж здания горел изнутри.
"В настоящее время ликвидация открытого горения на площади около 200 "квадратов". Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы шесть единиц техники и 22 человека личного состава.
Сотрудник МЧС ликвидирует пожар во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Во Владивостоке вспыхнул пожар в двухэтажном доме
6 июня, 01:04
 
ПроисшествияВладивостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
