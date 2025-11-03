Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Афганистане ощутили в Узбекистане - РИА Новости, 03.11.2025
00:18 03.11.2025
Землетрясение в Афганистане ощутили в Узбекистане
Землетрясение в Афганистане ощутили в Узбекистане - РИА Новости, 03.11.2025
Землетрясение в Афганистане ощутили в Узбекистане
Землетрясение в Афганистане магнитудой 6,8 ощутили в Узбекистане, сила толчков составила до пяти баллов, сообщает сейсмологический мониторинговый центр МЧС... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T00:18:00+03:00
2025-11-03T00:18:00+03:00
в мире
афганистан
узбекистан
кашкадарьинская область
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
афганистан
узбекистан
кашкадарьинская область
в мире, афганистан, узбекистан, кашкадарьинская область, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Узбекистан, Кашкадарьинская область, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Землетрясение в Афганистане ощутили в Узбекистане

Землетрясение в Афганистане ощутили в Узбекистане до 5 баллов

ТАШКЕНТ, 3 ноя - РИА Новости. Землетрясение в Афганистане магнитудой 6,8 ощутили в Узбекистане, сила толчков составила до пяти баллов, сообщает сейсмологический мониторинговый центр МЧС республики в Telegram-канале.
"Землетрясение на территории Афганистана. Время: 01.29.02 (23.29 мск, воскресенье - ред.) 03.11.2025. Магнитуда: 6,8. Глубина: 30 километров. Эпицентр: Саманган, Афганистан", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сила подземных толчков на территории Узбекистана составила - в Сурхандарьинской области - пять баллов, в Кашкадарьинской области - три-четыре балла, ещё в пяти регионах - три балла, в Ташкенте - два-три балла.
Сообщений о пострадавших и разрушениях в настоящий момент не поступало, добавили в центре.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда землетрясения составила 6,3.
В миреАфганистанУзбекистанКашкадарьинская областьЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
