Глава Минобороны Украины встретился с делегацией НАТО - РИА Новости, 03.11.2025
23:22 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052688336.html
Глава Минобороны Украины встретился с делегацией НАТО
Глава Минобороны Украины встретился с делегацией НАТО - РИА Новости, 03.11.2025
Глава Минобороны Украины встретился с делегацией НАТО
Глава украинского минобороны Денис Шмыгаль сообщил, что провел встречу с делегацией НАТО во главе с постоянным представителем США при альянсе Мэтью Уитакером,... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T23:22:00+03:00
2025-11-03T23:22:00+03:00
Глава Минобороны Украины встретился с делегацией НАТО

Глава МО Украины Шмыгаль встретился с делегацией НАТО

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава украинского минобороны Денис Шмыгаль сообщил, что провел встречу с делегацией НАТО во главе с постоянным представителем США при альянсе Мэтью Уитакером, который совершил первый визит на Украину.
По словам Шмыгаля, украинская сторона предоставила информацию о потребностях Украины на ближайшую зиму.
"Важная и содержательная встреча с делегацией НАТО во главе с послом США при НАТО Мэтью Уитакером... Главная тема нашей встречи - потребности Украины в ближайшую зиму", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Кроме того, стороны обсудили инновации и средства защиты ПВО от дронов и ракет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
