ВСУ растеряли в "мясных штурмах" элитное подразделение

"Со временем подготовленный костяк подразделения стерся в "мясных штурмах" и пиар-акциях украинских полководцев. Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров, которых ставят на командные должности", — сказал собеседник агентства.

Газета Wall Street Journal писала, что ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне. В то же время сами украинские военные признают, что удержание позиций в плане человеческих потерь обходится им слишком дорого.