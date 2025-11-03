Рейтинг@Mail.ru
ВСУ растеряли в "мясных штурмах" элитное подразделение
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 03.11.2025 (обновлено: 23:21 03.11.2025)
ВСУ растеряли в "мясных штурмах" элитное подразделение
ВСУ лишились элитного подразделения "Дозор" из-за "мясных штурмов" в зоне СВО, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
ВСУ растеряли в "мясных штурмах" элитное подразделение

Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ВСУ лишились элитного подразделения "Дозор" из-за "мясных штурмов" в зоне СВО, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Со временем подготовленный костяк подразделения стерся в "мясных штурмах" и пиар-акциях украинских полководцев. Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров, которых ставят на командные должности", — сказал собеседник агентства.
По его словам, раньше спецподразделение Государственной погранслужбы Украины "Дозор" 10-го погранотряда считалось одним из элитнейших на Украине. Военные проходили подготовку исключительно за рубежом, а командиры ходили на прием к госсекретарю США.
Он также рассказал о гибели недоученных офицеров при отступлении и отметил, что число захоронений неопознанных погибших украинских солдат увеличивается с каждым днем: за полгода оно выросло в несколько раз. При этом командиры ВСУ не несут никакой ответственности за смерть своих подчиненных, взыскания есть только за потерю западной техники.
Газета Wall Street Journal писала, что ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне. В то же время сами украинские военные признают, что удержание позиций в плане человеческих потерь обходится им слишком дорого.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
