МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ВСУ лишились элитного подразделения "Дозор" из-за "мясных штурмов" в зоне СВО, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"Со временем подготовленный костяк подразделения стерся в "мясных штурмах" и пиар-акциях украинских полководцев. Теперь в спецназ набирают недоученных молодых офицеров, которых ставят на командные должности", — сказал собеседник агентства.
Он также рассказал о гибели недоученных офицеров при отступлении и отметил, что число захоронений неопознанных погибших украинских солдат увеличивается с каждым днем: за полгода оно выросло в несколько раз. При этом командиры ВСУ не несут никакой ответственности за смерть своих подчиненных, взыскания есть только за потерю западной техники.
Газета Wall Street Journal писала, что ВСУ приходится бросать в бой элитные подразделения, чтобы затыкать дыры в обороне. В то же время сами украинские военные признают, что удержание позиций в плане человеческих потерь обходится им слишком дорого.
