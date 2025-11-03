Десятки неопознанных военных ВСУ хоронят на Украине ежедневно

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Количество неопознанных погибших украинских военных увеличивается с каждым днем, за полгода число таких захоронений выросло в несколько раз, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Захоронение, по его словам, образовалось в апреле и всего за несколько месяцев число могил выросло в несколько раз.