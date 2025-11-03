https://ria.ru/20251103/ukraina-2052677974.html
Десятки неопознанных военных ВСУ хоронят на Украине ежедневно
в мире, киев, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины
Десятки неопознанных военных ВСУ хоронят на Украине каждый день
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Количество неопознанных погибших украинских военных увеличивается с каждым днем, за полгода число таких захоронений выросло в несколько раз, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинское кладбище "Деевка-2" находится под Днепропетровском. Там похоронены военнослужащие ВСУ
, чью личность не удалось установить. Ежедневно на этом кладбище хоронят десятки украинских военных, в один из дней октября там было похоронено 19 человек", - сказал собеседник агентства.
Захоронение, по его словам, образовалось в апреле и всего за несколько месяцев число могил выросло в несколько раз.
Масштабы захоронений можно оценить по фото и видео, которыми поделились украинские СМИ, добавил представитель силовых структур.
"Появление "Деевки-2" совпало с завершением "курской авантюры" Зеленского и единовременной передачей Киеву
6 тысяч тел украинских военных, ликвидированных в Курской области", - сказал он.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области
, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину
о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.