18:41 03.11.2025 (обновлено: 19:30 03.11.2025)
На Украине придумали новый способ борьбы с убегающим населением
На Украине придумали новый способ борьбы с убегающим населением
На Украине придумали новый способ борьбы с убегающим населением

На Украине в Закарпатье установят бетонные блоки из-за прорывов границы

© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныГосударственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем
Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Закарпатской области возле пунктов пропуска установят бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорыва автомобилей через государственную границу, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"В последнее время зафиксировано много случаев, когда некоторые граждане пытаются прорваться через границу — как непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, так и на входах в них, иногда даже с повреждением ограждения", — приводит его слова ТСН.
Кроме того, Пограничная служба Украины совместно со Службой инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации усилит меры безопасности на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.
С февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 миллиона жителей. ООН сообщает, что некоторые регионы фактически опустели: молодежь уехала, осталось только пожилое население.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости. Эксперт заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение всех уехавших из страны.
