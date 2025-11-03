https://ria.ru/20251103/ukraina-2052668422.html
На Украине придумали новый способ борьбы с убегающим населением
На Украине придумали новый способ борьбы с убегающим населением - РИА Новости, 03.11.2025
На Украине придумали новый способ борьбы с убегающим населением
В Закарпатской области возле пунктов пропуска установят бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорыва автомобилей через государственную границу, заявил... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T18:41:00+03:00
2025-11-03T18:41:00+03:00
2025-11-03T19:30:00+03:00
в мире
украина
закарпатская область
андрей демченко
элла либанова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038109167_0:218:1280:938_1920x0_80_0_0_5bca4c2d99b4ad21dcc21a57aae65c36.jpg
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052660982.html
https://ria.ru/20251103/dizen-2052648118.html
украина
закарпатская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038109167_77:180:1202:1024_1920x0_80_0_0_c0af04e31ebe7fe45eb31ec84767dc9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, закарпатская область, андрей демченко, элла либанова, оон
В мире, Украина, Закарпатская область, Андрей Демченко, Элла Либанова, ООН
На Украине придумали новый способ борьбы с убегающим населением
На Украине в Закарпатье установят бетонные блоки из-за прорывов границы
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Закарпатской области возле пунктов пропуска установят бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорыва автомобилей через государственную границу, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"В последнее время зафиксировано много случаев, когда некоторые граждане пытаются прорваться через границу — как непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, так и на входах в них, иногда даже с повреждением ограждения", — приводит его слова ТСН.
Кроме того, Пограничная служба Украины совместно со Службой инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации усилит меры безопасности на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.
С февраля 2022 года Украину
покинули около 6,7 миллиона жителей. ООН
сообщает, что некоторые регионы фактически опустели: молодежь уехала, осталось только пожилое население.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова
предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкого коэффициента рождаемости. Эксперт заявила, что ситуацию не спасет даже "чудесное" возвращение всех уехавших из страны.