В сейме назвали сумму, которую Польша выплатит по взятым Украиной кредитам
17:48 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/ukraina-2052660982.html
В сейме назвали сумму, которую Польша выплатит по взятым Украиной кредитам
В сейме назвали сумму, которую Польша выплатит по взятым Украиной кредитам

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 ноя – РИА Новости. Польша в 2025 году выплатит почти 26 миллионов евро в качестве процентов по кредитам, взятым Украиной, сообщил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация "Гжегож Плачек".
Он направил министерству финансов депутатский запрос по данному вопросу и получил ответ, который опубликовал на платформе Х.
В документе говорится, что "Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой о помощи в форме выплаты процентов по занятым средствам" и "в 2025 году Польша производит оплату своей части обязательств в предварительном объеме 25 968 192,15 евро".
Уточняется, что выплаты украинских процентов по долгам Польша производит ежеквартально.
Также в ответе на депутатский запрос говорится, что последующие выплаты будут осуществляться Польшей до конца 2027 года.
По данным депутатов Плачека, в 2024 году Польша выплатила более 102 миллиона злотых (около 27,7 миллиона долларов) процентов по украинским кредитам.
Он отметил, что добровольно гасить украинские проценты по кредитам согласилось еще предыдущее правительство Польши под руководством Матеуша Моравецкого.
Депутат выразил крайнее недовольство такой ситуацией. "В ситуации, когда наш бюджетный дефицит и государственный долг выросли до заоблачных высот, мы, польские налогоплательщики, будем годами скидываться на погашение украинского долга? Кто-то сошел с ума в этой стране? Ведь это явно антипольская деятельность!" - написал он.
