Медведев предсказал Украине сценарий, аналогичный афганскому

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о будущем киевского режима, который пользуется поддержкой Запада, провел параллели с окончанием присутствия США в Афганистане и пообещал возврат российской власти на исконно российские земли.

В своем Telegram-канале Медведев обратил внимание на то, что Запад с начала 2022 года передал Киеву полтриллиона евро, а США, по его словам, с 2001 по 2021 "спалили" в Афганистане 2,3 триллиона долларов "для того, чтобы передать власть от талибов талибам".

"Чем больше западный мир потратит своих средств, <...> тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию. Причем все случится как у США в Афганистане. Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли", — написал Медведев в Telegram-канале.

Он также поздравил всех с наступающим Днем российского единства.

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.