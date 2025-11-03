https://ria.ru/20251103/ukraina-2052620893.html
Медведев предсказал Украине сценарий, аналогичный афганскому
Медведев: Украину ждет судьба Афганистана, Россия вернет свои исконные земли
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о будущем киевского режима, который пользуется поддержкой Запада, провел параллели с окончанием присутствия США в Афганистане и пообещал возврат российской власти на исконно российские земли.
В своем Telegram-канале
Медведев обратил внимание на то, что Запад с начала 2022 года передал Киеву полтриллиона евро, а США, по его словам, с 2001 по 2021 "спалили" в Афганистане 2,3 триллиона долларов "для того, чтобы передать власть от талибов талибам".
"Чем больше западный мир потратит своих средств, <...> тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию. Причем все случится как у США в Афганистане. Произойдет возврат наших граждан и российской власти на исконно российские земли", — написал Медведев в Telegram-канале.
Он также поздравил всех с наступающим Днем российского единства.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Ряд политиков в США назвал уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.