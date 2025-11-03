В статье отмечается, что официальные лица в США и НАТО должны отказаться от своих иллюзорных представлений о победе Киева и принять реальность, какой бы неприятной она ни была: если конфликт продолжится, то Москва в конечном итоге победит.



Альтернатива состоит в том, чтобы подвергнуть себя риску третьей мировой войны, превратив нынешнюю опосредованную войну НАТО в прямой полномасштабный конфликт с Россией, пишет American Conservative.



В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.