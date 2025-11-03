Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 03.11.2025 (обновлено: 17:24 03.11.2025)
В США раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине
В США раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 03.11.2025
В США раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине
В НАТО обсуждают опасные варианты поддержки Украины, пишет American Conservative."Во влиятельных кругах сейчас циркулируют безрассудные предложения установить... РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
украина
россия
в мире, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия
В США раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине

AC: в НАТО обсуждают безрассудные предложения по конфликту на Украине

Американские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В НАТО обсуждают опасные варианты поддержки Украины, пишет American Conservative.

"Во влиятельных кругах сейчас циркулируют безрассудные предложения установить бесполетную зону над Украиной и сбивать даже российские самолеты, входящие в воздушное пространство страны", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что официальные лица в США и НАТО должны отказаться от своих иллюзорных представлений о победе Киева и принять реальность, какой бы неприятной она ни была: если конфликт продолжится, то Москва в конечном итоге победит.

Альтернатива состоит в том, чтобы подвергнуть себя риску третьей мировой войны, превратив нынешнюю опосредованную войну НАТО в прямой полномасштабный конфликт с Россией, пишет American Conservative.

В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
