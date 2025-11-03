Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что будет, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk - РИА Новости, 03.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 03.11.2025
Эксперт рассказал, что будет, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk
Эксперт рассказал, что будет, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk - РИА Новости, 03.11.2025
Эксперт рассказал, что будет, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk
Возможная передача американских крылатых ракет Tomahawk Украине не сможет замедлить продвижение российских войск на фронте, агрессивная риторика Вашингтона в... РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
москва
дмитрий песков
дональд трамп
марк рютте
в мире, сша, россия, москва, дмитрий песков, дональд трамп, марк рютте, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Марк Рютте, Министерство обороны США, НАТО
Эксперт рассказал, что будет, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk

Политолог Озер: передача Украине ракет Tomahawk не замедлит продвижение ВС РФ

Погрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на американскую подводную лодку
Погрузка ракеты UGM-109 Томагавк на американскую подводную лодку
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 1st Class Justin Wolpert
Погрузка ракеты UGM-109 "Томагавк" на американскую подводную лодку. Архивное фото
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Возможная передача американских крылатых ракет Tomahawk Украине не сможет замедлить продвижение российских войск на фронте, агрессивная риторика Вашингтона в отношении Москвы объясняется стремлением США "заморозить" конфликт, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе в пятницу сообщил, что Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, так как в военном ведомстве сочли, что это не нанесёт ущерба американским запасам вооружений. Окончательное политическое решение по вопросу передачи ракет теперь остаётся за президентом США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Зеленскому сообщили хорошие новости после решения Трампа
Вчера, 08:25
"После переноса Будапештского саммита лидеров России и США на неопределённый срок антироссийская риторика и действия вашингтонской администрации приняли угрожающий характер. Ключевая проблема в том, что команда президента (США - ред.) Дональда Трампа начала поддерживать настойчивость Евросоюза и Великобритании в вопросе заморозки конфликта", — считает эксперт.
Он отметил, что Москва настаивает на заключении мирного соглашения, а не на временном прекращении огня.
"Российская сторона требует как минимум признания Киевом итогов референдумов, проведённых в Севастополе, Крыму, Луганске и Донецке. Этот и ряд других технических вопросов лежат в основе разногласий между Москвой и Вашингтоном", — предположил политолог.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Такое не прощают. США запустили роковой для НАТО процесс
2 ноября, 08:00
По словам эксперта, вопрос поставок Tomahawk и новые санкции против российских энергетических компаний используются как инструменты давления на Москву. Их цель — добиться от России согласия на заморозку конфликта в кратчайшие сроки, считает он.
По мнению Озера, на первом этапе США, вероятно, ограничатся передачей около 50 ракет.
«
"Ключевой вопрос — не только объём поставок, но и то, какие цели Вашингтон позволит атаковать. Американская администрация, исходя из собственных национальных и коммерческих интересов, будет поощрять удары по российским нефтедобывающим и перерабатывающим предприятиям", — полагает он.
При этом эксперт уверен, что ограниченные поставки не окажут заметного влияния на ситуацию на фронте.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
"Опасный аттракцион": в Турции высказались об ударах ATACMS по России
20 ноября 2024, 06:18
"Пятьдесят Tomahawk не смогут замедлить продвижение России. Для серьёзного ущерба потребовались бы сотни ракет", — считает Озер.
Он добавил, что использование поставок оружия как дипломатического инструмента способно запустить непредсказуемый процесс.
«
"В этом случае дипломатия обречена на провал. Недавние переговоры уже привели к определённому уровню согласия, поэтому при взаимной политической воле процесс можно завершить", — сказал эксперт.
Ранее президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Президент РФ Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова разъяснить это заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Не хотите мира? Вам посылка: Путин выложил убийственный козырь с секретом
27 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияМоскваДмитрий ПесковДональд ТрампМарк РюттеМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
