Эксперт рассказал, что будет, если США передадут Киеву ракеты Tomahawk

АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Возможная передача американских крылатых ракет Tomahawk Украине не сможет замедлить продвижение российских войск на фронте, агрессивная риторика Вашингтона в отношении Москвы объясняется стремлением США "заморозить" конфликт, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети "Анкара–Москва" Энгин Озер.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе в пятницу сообщил, что Пентагон одобрил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, так как в военном ведомстве сочли, что это не нанесёт ущерба американским запасам вооружений. Окончательное политическое решение по вопросу передачи ракет теперь остаётся за президентом США.
"После переноса Будапештского саммита лидеров России и США на неопределённый срок антироссийская риторика и действия вашингтонской администрации приняли угрожающий характер. Ключевая проблема в том, что команда президента (США - ред.) Дональда Трампа начала поддерживать настойчивость Евросоюза и Великобритании в вопросе заморозки конфликта", — считает эксперт.
Он отметил, что Москва настаивает на заключении мирного соглашения, а не на временном прекращении огня.
"Российская сторона требует как минимум признания Киевом итогов референдумов, проведённых в Севастополе, Крыму, Луганске и Донецке. Этот и ряд других технических вопросов лежат в основе разногласий между Москвой и Вашингтоном", — предположил политолог.
По словам эксперта, вопрос поставок Tomahawk и новые санкции против российских энергетических компаний используются как инструменты давления на Москву. Их цель — добиться от России согласия на заморозку конфликта в кратчайшие сроки, считает он.
По мнению Озера, на первом этапе США, вероятно, ограничатся передачей около 50 ракет.
"Ключевой вопрос — не только объём поставок, но и то, какие цели Вашингтон позволит атаковать. Американская администрация, исходя из собственных национальных и коммерческих интересов, будет поощрять удары по российским нефтедобывающим и перерабатывающим предприятиям", — полагает он.
При этом эксперт уверен, что ограниченные поставки не окажут заметного влияния на ситуацию на фронте.
"Пятьдесят Tomahawk не смогут замедлить продвижение России. Для серьёзного ущерба потребовались бы сотни ракет", — считает Озер.
Он добавил, что использование поставок оружия как дипломатического инструмента способно запустить непредсказуемый процесс.
"В этом случае дипломатия обречена на провал. Недавние переговоры уже привели к определённому уровню согласия, поэтому при взаимной политической воле процесс можно завершить", — сказал эксперт.
Ранее президент США на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
Президент РФ Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова разъяснить это заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.