Командирами спецназа ВСУ назначили офицеров-недоучек - РИА Новости, 03.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 03.11.2025
Командирами спецназа ВСУ назначили офицеров-недоучек
Командирами спецназа ВСУ назначили офицеров-недоучек
В числе командиров спецназа погранслужбы Украины "Дозор" в Харьковской области оказались офицеры, не отучившиеся в вузах, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
в мире
украина
харьковская область
украина, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, В мире
Командирами спецназа ВСУ назначили офицеров-недоучек

В составе украинского спецназа "Дозор" оказались офицеры-недоучки

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. В числе командиров спецназа погранслужбы Украины "Дозор" в Харьковской области оказались офицеры, не отучившиеся в вузах, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В составе спецназа "Дозор" 10-го погранотряда государственной пограничной службы Украины на командирских должностях выполняют боевые задачи офицеры, не завершившие до конца программу обучения в вузах", - сказал собеседник агентства.
