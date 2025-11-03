https://ria.ru/20251103/ukraina-2052582196.html
Командирами спецназа ВСУ назначили офицеров-недоучек
Командирами спецназа ВСУ назначили офицеров-недоучек - РИА Новости, 03.11.2025
Командирами спецназа ВСУ назначили офицеров-недоучек
В числе командиров спецназа погранслужбы Украины "Дозор" в Харьковской области оказались офицеры, не отучившиеся в вузах, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T06:52:00+03:00
2025-11-03T06:52:00+03:00
2025-11-03T06:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9139f8f85ed7951bcab11edd51e8ee97.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_3f0e54f05680fe2fdaad697729656866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, В мире
Командирами спецназа ВСУ назначили офицеров-недоучек
В составе украинского спецназа "Дозор" оказались офицеры-недоучки