На Украине запретили сериал "Игра престолов" из-за русского актера
На Украине запретили сериал "Игра престолов" из-за русского актера - РИА Новости, 03.11.2025
На Украине запретили сериал "Игра престолов" из-за русского актера
Украинские стриминговые сервисы начали массово удалять фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова, включая популярный сериал "Игра... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T00:47:00+03:00
2025-11-03T00:47:00+03:00
2025-11-03T01:09:00+03:00
украина
россия
На Украине запретили сериал "Игра престолов" из-за русского актера
На Украине запретили "Игру престолов" из-за русского актера Колокольникова