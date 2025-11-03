Киевский режим продолжает бороться с распространением контента на русском языке. За последние месяцы Министерство культуры Украины и СБУ все активнее формируют "черные списки" деятелей культуры, связанных с Россией. В результате под запрет попадают не только артисты, но и западные проекты, в которых они принимали участие.