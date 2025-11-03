Рейтинг@Mail.ru
На Украине запретили сериал "Игра престолов" из-за русского актера - РИА Новости, 03.11.2025
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:47 03.11.2025 (обновлено: 01:09 03.11.2025)
На Украине запретили сериал "Игра престолов" из-за русского актера
На Украине запретили сериал "Игра престолов" из-за русского актера - РИА Новости, 03.11.2025
На Украине запретили сериал "Игра престолов" из-за русского актера
Украинские стриминговые сервисы начали массово удалять фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова, включая популярный сериал "Игра... РИА Новости, 03.11.2025
в мире
украина
россия
юрий колокольников
служба безопасности украины
культура
украина
россия
На Украине запретили сериал "Игра престолов" из-за русского актера

© HBO (2011-2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинские стриминговые сервисы начали массово удалять фильмы и сериалы с участием российского актера Юрия Колокольникова, включая популярный сериал "Игра престолов", сообщает телеканал "Общественное".
"Платформы выполнили решение Министерства культуры, которое 21 августа внесло Юрия Колокольникова в перечень деятелей культуры, чья деятельность подпадает под ограничения в соответствии с законом "О кинематографии", — сообщает телеканал.
Полиция в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
СМИ: в Одессе прошла проверка в клубе, где местные подпевали русским песням
Вчера, 01:10
Вчера, 01:10
В августе стало известно, что артиста внесли в перечень лиц, деятельность которых "создает угрозу национальной безопасности Украины". По данным СБУ, актер не осудил полномасштабное вторжение России в Украину и продолжал работать в российской киноиндустрии, совмещая это с ролями в западных проектах.
Киевский режим продолжает бороться с распространением контента на русском языке. За последние месяцы Министерство культуры Украины и СБУ все активнее формируют "черные списки" деятелей культуры, связанных с Россией. В результате под запрет попадают не только артисты, но и западные проекты, в которых они принимали участие.
Актер Юрий Колокольников - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины
26 августа, 07:44
26 августа, 07:44
 
