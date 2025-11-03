https://ria.ru/20251103/ugroza-2052689705.html
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 03.11.2025
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 03.11.2025
пензенская область
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
