В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
23:42 03.11.2025
В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
2025-11-03T23:42:00+03:00
2025-11-03T23:42:00+03:00
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета", - написал глава региона в Telegram-канале.
