Турецкий эксперт прокомментировал лишение лицензии платежной системы Papara

АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Аннулирование центральным банком Турции лицензии популярной среди российских туристов платёжной системы Papara может создать для них определённые трудности, учитывая, что россияне предпочитают оплачивать услуги банковскими картами, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) 31 октября лишил лицензии платёжную систему Papara, которая за последние годы стала особенно востребованной у россиян. Сервис приобрёл популярность после блокировки российских банковских карт за рубежом: он позволял дистанционно открыть счёт по загранпаспорту, а после верификации — увеличить лимиты на операции.

"Да, проблема есть — со стороны пользователей карт. Главный вопрос: что будет с балансами на счетах? Центральный банк должен найти решение. Это плохая ситуация, особенно для российских туристов, которые расплачиваются предоплаченными картами. Необходимо хотя бы временное решение", — отметил Эрчин, отвечая на вопрос о том, может ли данный шаг привести к трудностям.

В день принятия центробанком Турции решения об аннулировании лицензии платёжной системы Papara корреспондент РИА Новости столкнулся в Анкаре с трудностями при оплате картой, в частности, в такси. Некоторые водители, ссылаясь на решение регулятора, категорически отказывались принимать оплату банковскими картами.

В мае 2025 года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего.