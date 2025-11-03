Рейтинг@Mail.ru
Турецкий эксперт прокомментировал лишение лицензии платежной системы Papara - РИА Новости, 03.11.2025
08:55 03.11.2025
Турецкий эксперт прокомментировал лишение лицензии платежной системы Papara
Турецкий эксперт прокомментировал лишение лицензии платежной системы Papara
Турецкий эксперт прокомментировал лишение лицензии платежной системы Papara

Экономист Эрчин: аннулирование лицензии Papara создаст трудности для россиян

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Аннулирование центральным банком Турции лицензии популярной среди российских туристов платёжной системы Papara может создать для них определённые трудности, учитывая, что россияне предпочитают оплачивать услуги банковскими картами, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) 31 октября лишил лицензии платёжную систему Papara, которая за последние годы стала особенно востребованной у россиян. Сервис приобрёл популярность после блокировки российских банковских карт за рубежом: он позволял дистанционно открыть счёт по загранпаспорту, а после верификации — увеличить лимиты на операции.
Туристы на территории отеля в Хургаде - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Российские туристы адаптировались к финансовым ограничениям в Турции
Вчера, 08:11
"Да, проблема есть — со стороны пользователей карт. Главный вопрос: что будет с балансами на счетах? Центральный банк должен найти решение. Это плохая ситуация, особенно для российских туристов, которые расплачиваются предоплаченными картами. Необходимо хотя бы временное решение", — отметил Эрчин, отвечая на вопрос о том, может ли данный шаг привести к трудностям.
В день принятия центробанком Турции решения об аннулировании лицензии платёжной системы Papara корреспондент РИА Новости столкнулся в Анкаре с трудностями при оплате картой, в частности, в такси. Некоторые водители, ссылаясь на решение регулятора, категорически отказывались принимать оплату банковскими картами.
В мае 2025 года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего.
Кроме того, в марте в рамках расследования прокуратуры Стамбула был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк, также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal также была отозвана ЦБ Турции.
Зона ожидания аэропорта - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Россиянам рассказали, как сэкономить при оплате заграничных туров
11 апреля, 02:15
 
