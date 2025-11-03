СМИ рассказали, когда будет конкретика о вводе международных сил в Газу

АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Конкретика по переговорам об отправке международных сил в сектор Газа может появиться уже на этой неделе, Анкара рассчитывает принять участие в миссии, направив в регион поисково-спасательные и инженерные подразделения, сообщила в понедельник проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США намерены представить план размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа (International Stabilisation Force, ISF) в течение ближайших недель.
"Переговоры по поводу отправки международных сил в Газу продолжаются. Мы ожидаем, что в течение этой недели ситуация прояснится. Турция, как один из архитекторов перемирия, обязательно должна быть представлена в Газе", - приводит издание слова источника.
По его словам, турецкая сторона намерена задействовать в миссии подразделения, способные оказывать практическую помощь на месте.
"Мы планируем отправить туда поисково-спасательные и инженерные части. Мы хотим присутствовать с элементами, которые смогут способствовать восстановительным работам - как это было ранее в Ливане, - либо с военными наблюдателями", - пояснил собеседник издания.
Источник также сообщил, что вероятнее всего будет создано многонациональное подразделение, в обеспечении безопасности которого примут участие Египет, Пакистан и Азербайджан.
"Мы также направим нескольких высокопоставленных офицеров в качестве наблюдателей", - добавил он.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. В рамках сделки движение освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что израильские власти, следуя договоренности, отпустили на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в сектор, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки. ХАМАС продолжает возвращение Израилю останков заложников, погибших в плену.
