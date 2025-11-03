Решение по Papara не затронет туристов из России, заявил источник

АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Решение турецких властей об аннулировании лицензии платёжной системы Papara не затронет российских туристов, переводы через эту систему у россиян в последнее время заметно сократились, а место на рынке займут другие игроки, сообщил РИА Новости информированный источник во властных структурах Турции.

В мае нынешнего года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего.