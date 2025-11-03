Рейтинг@Mail.ru
Решение по Papara не затронет туристов из России, заявил источник
06:40 03.11.2025
Решение по Papara не затронет туристов из России, заявил источник
АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Решение турецких властей об аннулировании лицензии платёжной системы Papara не затронет российских туристов, переводы через эту систему у россиян в последнее время заметно сократились, а место на рынке займут другие игроки, сообщил РИА Новости информированный источник во властных структурах Турции.
Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) на прошлой неделе лишил лицензии платёжную систему Papara, которая в последние годы стала особенно востребованной у россиян. Сервис получил популярность после блокировки российских банковских карт за рубежом — он позволял дистанционно открыть счёт по загранпаспорту, а после верификации увеличить лимиты на операции. Ранее экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин отметил в беседе с РИА Новости, что решение ЦБ может создать определённые трудности для российских туристов, поскольку они чаще всего оплачивают услуги банковскими картами.
Дубай - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Названы страны, которые россияне чаще всего выбирают для путешествий
13 октября, 09:03
"Нет, не создаст (сложности – ред.). Papara не была ключевым платёжным каналом для иностранцев, включая россиян. Её основная клиентская база — внутренний рынок Турции. Операции у россиян по этой системе в последние сезоны заметно сократились. На рынке есть крупные игроки, которые быстро займут её место, если уже не заняли. Проблем не будет, особенно в туризме — стратегическом секторе Турции, где каждый шаг под контролем", — подчеркнул собеседник на просьбу прокомментировать возможные сложности из-за решения турецких властей для российских туристов.
В мае нынешнего года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего.
Кроме того, в марте в рамках расследования прокуратуры Стамбула был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк, также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal также была отозвана ЦБ Турции.
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Экономист посоветовал российским туристам в Турции использовать рубли
5 мая, 07:09
 
ТурцияСтамбулЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияВ миреТуризм
 
 
