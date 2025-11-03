https://ria.ru/20251103/trevoga-2052559695.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
В Пензенской области ввели план "Ковер", ограничен прием воздушных судов