Зеленскому сообщили хорошие новости после решения Трампа - РИА Новости, 03.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 03.11.2025 (обновлено: 16:47 03.11.2025)
Зеленскому сообщили хорошие новости после решения Трампа
Зеленскому сообщили хорошие новости после решения Трампа - РИА Новости, 03.11.2025
Зеленскому сообщили хорошие новости после решения Трампа
Отказ главы США Дональда Трампа передать ракеты Tomahawk Владимиру Зеленскому стал хорошей новостью для последнего, написал в соцсети X член финской... РИА Новости, 03.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
киев
дональд трамп
Зеленскому сообщили хорошие новости после решения Трампа

Мема назвал заявление Трампа о ракетах Tomahawk хорошей новостью для Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Отказ главы США Дональда Трампа передать ракеты Tomahawk Владимиру Зеленскому стал хорошей новостью для последнего, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.

"Президент Трамп заявил, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, несмотря на заявления Пентагона о готовности их предоставить. Если бы это произошло, то США были бы напрямую вовлечены в конфликт. Это хорошая новость, особенно для Зеленского, потому что это вызвало бы более резкую реакцию со стороны России", — говорится в публикации.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
На Западе выступили с призывом по Украине
Вчера, 16:08
В понедельник глава Белого дома сказал, что США не рассматривают вопрос передачи Киеву этого вооружения.

В середине октября американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
За день до этого состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то что располагают большим количеством ракет.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
В США раскрыли, что задумала НАТО в конфликте на Украине
Вчера, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийУкраинаКиевДональд Трамп
 
 
