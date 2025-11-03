Зеленскому сообщили хорошие новости после решения Трампа

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Отказ главы США Дональда Трампа передать ракеты Tomahawk Владимиру Зеленскому стал хорошей новостью для последнего, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.
"Президент Трамп заявил, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, несмотря на заявления Пентагона о готовности их предоставить. Если бы это произошло, то США были бы напрямую вовлечены в конфликт. Это хорошая новость, особенно для Зеленского, потому что это вызвало бы более резкую реакцию со стороны России", — говорится в публикации.
В понедельник глава Белого дома сказал, что США не рассматривают вопрос передачи Киеву этого вооружения.
В середине октября американский президент встретился с Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а Трамп проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
За день до этого состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то что располагают большим количеством ракет.