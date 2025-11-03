https://ria.ru/20251103/tramp-2052578948.html
Трамп проведет два телемоста со штатами, где пройдут выборы
Президент США Дональд Трамп проведет два телемоста со штатами, где во вторник выбирают губернаторов, говорится в расписании американского лидера.
Трамп проведет два телемоста со штатами, где во вторник выбирают губернаторов