Трамп проведет два телемоста со штатами, где пройдут выборы

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет два телемоста со штатами, где во вторник выбирают губернаторов, говорится в расписании американского лидера.

Подробностей о мероприятиях республиканца не приводится, в расписании указано лишь, что местом их проведения станет Овальный офис, они будут закрыты для прессы.