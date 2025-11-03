Рейтинг@Mail.ru
05:45 03.11.2025
Трамп проведет два телемоста со штатами, где пройдут выборы
Трамп проведет два телемоста со штатами, где пройдут выборы
Президент США Дональд Трамп проведет два телемоста со штатами, где во вторник выбирают губернаторов, говорится в расписании американского лидера.
2025-11-03T05:45:00+03:00
2025-11-03T05:45:00+03:00
в мире
сша
нью-джерси
дональд трамп
барак обама
сша
нью-джерси
в мире, сша, нью-джерси, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Нью-Джерси, Дональд Трамп, Барак Обама
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет два телемоста со штатами, где во вторник выбирают губернаторов, говорится в расписании американского лидера.
Вечером в понедельник (в ночь на вторник по московскому времени) Трамп проведет телемост с Вирджинией, а затем с Нью-Джерси. В этих штатах 4 ноября состоятся выборы губернаторов. В поддержку демократических кандидатов в штатах ранее выступал бывший президент США Барак Обама.
Подробностей о мероприятиях республиканца не приводится, в расписании указано лишь, что местом их проведения станет Овальный офис, они будут закрыты для прессы.
Трамп назвал фаворита гонки за пост мэра Нью-Йорка коммунистом
В миреСШАНью-ДжерсиДональд ТрампБарак Обама
 
 
