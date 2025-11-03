Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что в мире происходят подземные ядерные испытания - РИА Новости, 03.11.2025
05:04 03.11.2025
Трамп утверждает, что в мире происходят подземные ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что ядерные державы якобы производят подземные взрывы, от которых на поверхности чувствуется... РИА Новости, 03.11.2025
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что ядерные державы якобы производят подземные взрывы, от которых на поверхности чувствуется только вибрация, а для Штатов испытания оправдывает сам факт производства оружия.
"Они проводят испытания глубоко под землей, чтобы люди не знали, что происходит. Чувствуется только небольшая вибрация", - заявил Трамп.
Трамп заявил, что США проведут тесты ядерного оружия
04:18
По его словам, США будут проводить свои испытания, потому что это "имеет смысл".
"Вы делаете ядерное оружие, а затем его не испытываете. Как вы это сделаете? Как поймете, что оно работает?", - задался вопросом президент США.
Трамп, не приведя доказательств, утверждает, что ядерные испытания проводят РФ, Китай и КНДР. Американский лидер при этом убежден, что у США лучшее ядерное оружие.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 октября заявил, что Москва надеется, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была доведена до Трампа корректно. Это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание.
Трамп признал, что у России много ядерного оружия
