Трамп утверждает, что в мире происходят подземные ядерные испытания

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что ядерные державы якобы производят подземные взрывы, от которых на поверхности чувствуется только вибрация, а для Штатов испытания оправдывает сам факт производства оружия.
"Они проводят испытания глубоко под землей, чтобы люди не знали, что происходит. Чувствуется только небольшая вибрация", - заявил Трамп.
По его словам, США будут проводить свои испытания, потому что это "имеет смысл".
"Вы делаете ядерное оружие, а затем его не испытываете. Как вы это сделаете? Как поймете, что оно работает?", - задался вопросом президент США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 октября заявил, что Москва надеется, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была доведена до Трампа корректно. Это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание.