Трамп уверен, что сможет добиться завершения конфликта на Украине
Трамп уверен, что сможет добиться завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп уверен, что сможет добиться завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS вновь выразил уверенность в том, что сможет добиться завершения конфликта на Украине. РИА Новости, 03.11.2025
Трамп уверен, что сможет добиться завершения конфликта на Украине
