Трамп оценил возможность экономического давления на Россию
Трамп оценил возможность экономического давления на Россию - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп оценил возможность экономического давления на Россию
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу CBS, что возможности США по оказанию экономического давления на Россию ограничены. РИА Новости, 03.11.2025
в мире
россия
сша
дональд трамп
россия
сша
Трамп оценил возможность экономического давления на Россию
Трамп заявил о ограничении возможностей США по экономическому давлению на Россию