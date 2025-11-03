Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил, что США и Китай действовали немного иррационально - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:34 03.11.2025
https://ria.ru/20251103/tramp-2052573797.html
Трамп допустил, что США и Китай действовали немного иррационально
Трамп допустил, что США и Китай действовали немного иррационально - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп допустил, что США и Китай действовали немного иррационально
Президент США Дональд Трамп допустил в интервью телеканалу CBS, что и Вашингтон, и Пекин вели себя немного "иррационально" в вопросе урегулирования торговых... РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:34:00+03:00
2025-11-03T04:34:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
пекин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_64f46b1428697e42a2d1860f783ea973.jpg
https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html
сша
вашингтон (штат)
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8ccd8513883922778710cbc3beed6072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), пекин, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Пекин, Дональд Трамп
Трамп допустил, что США и Китай действовали немного иррационально

Трамп допустил, что США и Китай действовали иррационально в вопросе торговли

© Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил в интервью телеканалу CBS, что и Вашингтон, и Пекин вели себя немного "иррационально" в вопросе урегулирования торговых разногласий.
"Мы оба действовали, может быть, немного иррационально", – сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем
6 мая, 19:31
 
В миреСШАВашингтон (штат)ПекинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала