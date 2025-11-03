Путин хочет экономического сотрудничества с США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что руководство РФ хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном, об этом он заявил в интервью Президент США Дональд Трамп считает, что руководство РФ хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS

"И я думаю, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для русских", - сказал Трамп.

Он заявил, что поддерживает такое желание.

"Я думаю, это отлично", - сказал президент США.