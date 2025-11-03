https://ria.ru/20251103/tramp-2052572817.html
Путин хочет экономического сотрудничества с США, заявил Трамп
Путин хочет экономического сотрудничества с США, заявил Трамп
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп считает, что руководство РФ хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS
.
"И я думаю, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для русских", - сказал Трамп.
Он заявил, что поддерживает такое желание.
"Я думаю, это отлично", - сказал президент США.
Как отметил Трамп, между РФ и США не так много деловых контактов "из-за глупости".