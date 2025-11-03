Рейтинг@Mail.ru
04:25 03.11.2025 (обновлено: 04:44 03.11.2025)
Путин хочет экономического сотрудничества с США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что руководство РФ хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 03.11.2025
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп считает, что российское руководство хочет вести торговлю с США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что руководство РФ хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
"И я думаю, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для русских", - сказал Трамп.
Он заявил, что поддерживает такое желание.
"Я думаю, это отлично", - сказал президент США.
Как отметил Трамп, между РФ и США не так много деловых контактов "из-за глупости".
