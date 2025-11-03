https://ria.ru/20251103/tramp-2052572673.html
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Конфликт на Украине - это война экс-президента США Джо Байдена, заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:23:00+03:00
2025-11-03T04:23:00+03:00
2025-11-03T04:23:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048959730_0:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_04be0db7cfe52c95e4d6370174a66797.jpg
https://ria.ru/20250414/tramp-2011072768.html
сша
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801452_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_5699d162ccec27b7b52e16269374e6f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, европа, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Украина, Европа, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Трамп заявил, что унаследовал конфликт на Украине от Байдена