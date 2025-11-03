Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена
Конфликт на Украине - это война экс-президента США Джо Байдена, заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News. РИА Новости, 03.11.2025
Трамп назвал конфликт на Украине войной Байдена

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Конфликт на Украине - это война экс-президента США Джо Байдена, заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News.
"Эта война никогда бы не произошла, если бы я был президентом... Это была война Джо Байдена, а не моя. Я унаследовал эту глупую войну как самую кровопролитную наземную войну в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал Трамп.
