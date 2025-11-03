https://ria.ru/20251103/tramp-2052572530.html
Трамп заявил, что США не собираются воевать с Венесуэлой
Трамп заявил, что США не собираются воевать с Венесуэлой - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп заявил, что США не собираются воевать с Венесуэлой
Президент CША Дональд Трамп заявил телеканалу CBS, что Соединенные Штаты не собираются вести боевые действия против Венесуэлы. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:22:00+03:00
2025-11-03T04:22:00+03:00
2025-11-03T04:22:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088921_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86c5dde5109df52d22b9ff5773106ede.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2050228565.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088921_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_c4c184a19fe083f5a098e09759995122.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не собираются воевать с Венесуэлой
Трамп заявил, что США не собираются вести боевые действия против Венесуэлы