Трамп заявил, что США не собираются воевать с Венесуэлой - РИА Новости, 03.11.2025
04:22 03.11.2025
Трамп заявил, что США не собираются воевать с Венесуэлой
Трамп заявил, что США не собираются воевать с Венесуэлой
Президент CША Дональд Трамп заявил телеканалу CBS, что Соединенные Штаты не собираются вести боевые действия против Венесуэлы. РИА Новости, 03.11.2025
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США не собираются воевать с Венесуэлой

Трамп заявил, что США не собираются вести боевые действия против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент CША Дональд Трамп заявил телеканалу CBS, что Соединенные Штаты не собираются вести боевые действия против Венесуэлы.
"Сомневаюсь. Не думаю", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, собираются ли США воевать с Венесуэлой.
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США недовольны действиями Венесуэлы
23 октября, 23:14
 
