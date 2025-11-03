https://ria.ru/20251103/tramp-2052572129.html
Трамп заявил, что США проведут тесты ядерного оружия
Трамп заявил, что США проведут тесты ядерного оружия - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп заявил, что США проведут тесты ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, будут ли Штаты проводит взрывные ядерные испытания, заявил в интервью телеканалу CBS, что тесты будут, но не... РИА Новости, 03.11.2025
сша
Трамп заявил, что США проведут тесты ядерного оружия
Трамп заявил, что тесты ядерного оружия будут, но не сообщил подробностей