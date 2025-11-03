Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что дни Мадуро сочтены - РИА Новости, 03.11.2025
04:11 03.11.2025
Трамп считает, что дни Мадуро сочтены
Президент США Дональд Трамп полагает, что дни президента Николаса Мадуро во главе Венесуэлы якобы уже сочтены, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 03.11.2025
2025
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что дни президента Николаса Мадуро во главе Венесуэлы якобы уже сочтены, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.
"Я бы так сказал, да. Да, я так думаю", – заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос.
Трамп отказался отвечать на вопрос о планах ударов по Венесуэле
В миреСШАВенесуэлаДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
