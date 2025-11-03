https://ria.ru/20251103/tramp-2052571577.html
Трамп считает, что дни Мадуро сочтены
Трамп считает, что дни Мадуро сочтены - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп считает, что дни Мадуро сочтены
Президент США Дональд Трамп полагает, что дни президента Николаса Мадуро во главе Венесуэлы якобы уже сочтены, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:11:00+03:00
2025-11-03T04:11:00+03:00
2025-11-03T04:11:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9aa9a0c55b7afd71340ef63c7e8449b.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052566998.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c636b5f0c1ef2dffe2f59f4b86e25638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Дональд Трамп, Николас Мадуро
Трамп считает, что дни Мадуро сочтены
Трамп полагает, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы якобы уже сочтены