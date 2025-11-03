Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, зачем нужны ядерные испытания
04:07 03.11.2025
Трамп рассказал, зачем нужны ядерные испытания
Трамп рассказал, зачем нужны ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что ядерные испытания нужны, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, которые РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T04:07:00+03:00
2025-11-03T04:07:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_42455eda28f57f5db30f4dee37d50e5d.jpg
https://ria.ru/20251030/ssha-2051968237.html
Трамп рассказал, зачем нужны ядерные испытания

Трамп: ядерные испытания нужны, чтобы убедиться в работоспособности устройств

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что ядерные испытания нужны, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, которые якобы ведут Россия и Китай.
"Мы должны посмотреть, как оно работает. Причина, по которой я говорю об испытаниях в том, что Россия объявила о намерении провести тест, Северная Корея постоянно испытывает. Другие страны. Мы единственная страна, которая не проводит испытаний. Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания", - заявил Трамп.
По его словам, Россия и Китай якобы проводят тесты, но не говорят об этом. Так он ответил на замечание телеведущей о том, что РФ испытывает системы доставки, но не ядерное оружие.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
30 октября, 21:49
 
