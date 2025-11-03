https://ria.ru/20251103/tramp-2052571159.html
Трамп рассказал, зачем нужны ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что ядерные испытания нужны, чтобы убедиться в работоспособности устройств на фоне тестов, которые РИА Новости, 03.11.2025
в мире
россия
китай
сша
дональд трамп
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп
