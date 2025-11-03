Рейтинг@Mail.ru
03:05 03.11.2025
Трамп не пойдет на слушания Верховного суда по пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил, что не пойдет на слушания Верховного суда, который должен оценить законность решения о пошлинах.
в мире
сша
майами
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
2025
в мире, сша, майами, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не пойдет на слушания Верховного суда, который должен оценить законность решения о пошлинах.
"Я так не думаю, я не хочу привлекать внимание к себе. Это не обо мне, это о нашей стране", - заявил Трамп журналистам.
Слушания пройдут в среду, Трамп мог бы стать первым президентом, который посетит заседание. По словам американского лидера, в этот же день он будет выступать в Майами.
Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт 2 ноября заявила, что торговая команда администрации США работает над планом на случай, если Верховный суд сочтет, что у Трампа не было полномочий по введению пошлин на зарубежные товары.
В миреСШАМайамиДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
