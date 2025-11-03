https://ria.ru/20251103/tramp-2052567277.html
Трамп не пойдет на слушания Верховного суда по пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил, что не пойдет на слушания Верховного суда, который должен оценить законность решения о пошлинах. РИА Новости, 03.11.2025
Трамп не пойдет на слушания по пошлинам, чтобы не привлекать к себе внимание