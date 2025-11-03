Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 03.11.2025 (обновлено: 02:52 03.11.2025)
Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk
Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk
США не рассматривают вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, заявил президент Дональд Трамп РИА Новости, 03.11.2025
2025
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, tomahawk (ракета)
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Tomahawk (ракета)
Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk

Трамп заявил, что не рассматривает передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США не рассматривают вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, заявил президент Дональд Трамп
«
"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
В середине октября глава Белого дома встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
За день до этого состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Не хотите мира? Вам посылка: Путин выложил убийственный козырь с секретом
27 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийTomahawk (ракета)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
