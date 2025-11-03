Трамп заявил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk

ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. США не рассматривают вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, заявил президент Дональд Трамп
«
"Нет", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
В середине октября глава Белого дома встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По данным CNN, он сообщил, что Украина не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
За день до этого состоялся телефонный разговор президентов России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По итогам беседы Трамп, комментируя возможное решение о поставках Украине Tomahawk, сказал, что Штаты сами в них нуждаются, несмотря на то, что располагают большим количеством ракет.