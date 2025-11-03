https://ria.ru/20251103/tramp-2052564222.html
Трамп не исключил отправку военных в Нигерию
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо воздушные удары по территории страны. РИА Новости, 03.11.2025
