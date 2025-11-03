Рейтинг@Mail.ru
Трамп не исключил отправку военных в Нигерию - РИА Новости, 03.11.2025
02:29 03.11.2025
Трамп не исключил отправку военных в Нигерию
Трамп не исключил отправку военных в Нигерию - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп не исключил отправку военных в Нигерию
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо воздушные удары по территории страны. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T02:29:00+03:00
2025-11-03T02:29:00+03:00
в мире
сша
нигерия
дональд трамп
сша
нигерия
в мире, сша, нигерия, дональд трамп
В мире, США, Нигерия, Дональд Трамп
Трамп не исключил отправку военных в Нигерию

Трамп не исключил отправку военных в Нигерию или воздушные удары по стране

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо воздушные удары по территории страны.
"Может быть много чего, я рассматриваю множество вариантов. Они убивают рекордное количество христиан в Нигерии", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли он посылать военных в африканскую страну, или же наносить воздушные удары.
Президент Нигерии встретится с Трампом из-за ситуации с христианами
Вчера, 14:35
