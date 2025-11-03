Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не участвует в обсуждении изъятия Европой активов России - РИА Новости, 03.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 03.11.2025 (обновлено: 02:28 03.11.2025)
https://ria.ru/20251103/tramp-2052564083.html
Трамп заявил, что не участвует в обсуждении изъятия Европой активов России
Трамп заявил, что не участвует в обсуждении изъятия Европой активов России - РИА Новости, 03.11.2025
Трамп заявил, что не участвует в обсуждении изъятия Европой активов России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждении возможного изъятия Европой замороженных активов РФ. РИА Новости, 03.11.2025
2025-11-03T02:27:00+03:00
2025-11-03T02:28:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_2b97234beb01a318d9130e0641b9c04f.jpg
https://ria.ru/20251102/aktivy-2052550322.html
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74b6a5e51a238dca9b09fae6972f490d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, россия, дональд трамп
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не участвует в обсуждении изъятия Европой активов России

Трамп не участвует в обсуждении возможного изъятия ЕС российских активов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 ноя- РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждении возможного изъятия Европой замороженных активов РФ.
"Я не участвую в этих обсуждениях", - сказал президент США журналистам, аудиотрансляцию вел Белый дом.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Подложила бомбу". На Западе выступили с предупреждением об активах России
Вчера, 22:38
 
В миреСШАЕвропаРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала